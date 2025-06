Geoingegneria, l’Isde: modificare il sistema climatico terrestre ci espone a rischi, ma anche a dubbi di natura etica

di Giovanni Ghirga, ISDE ITALIA

In un tempo in cui la crisi climatica non è più un’emergenza ma una condizione strutturale del nostro secolo, occorre interrogarsi non solo su ciò che possiamo fare per ridurre le emissioni, ma anche su ciò che potremmo essere costretti a fare qualora le misure ordinarie si rivelassero insufficienti. Il pensiero della geoingegneria – inteso come insieme di interventi deliberati e su larga scala per modificare il sistema climatico terrestre – non appartiene più alla sola sfera della speculazione. Esso è ormai oggetto di studio, modellizzazione, proposta politica, e anche di controversa fascinazione.

L’immaginario della geoingegneria si muove lungo un crinale pericoloso tra il sublime e il terrificante. Da un lato, l’ambizione prometeica di raffreddare la Terra riflettendo la luce solare, fertilizzando gli oceani, assottigliando le nubi o accelerando la reazione delle rocce per sequestrare carbonio. Dall’altro, la consapevolezza che ogni azione diretta sul clima globale espone l’intero sistema terrestre – atmosferico, idrico, ecologico, umano – a effetti collaterali difficilmente prevedibili, diseguali nella distribuzione e potenzialmente irreversibili.

Ma non è solo una questione di tecnica. La geoingegneria chiama in causa un’intera costellazione di domande etiche e politiche: chi decide? Con quale diritto? Con quali strumenti di controllo, di partecipazione, di compensazione? Soprattutto: è legittimo alterare il funzionamento del pianeta per salvare la nostra civiltà? E quali forme di potere si celano dietro questa pretesa capacità di “aggiustare” la Terra?

Dalla riflessione tecnica si passa così a una riflessione culturale e filosofica. La geoingegneria si configura come il banco di prova estremo di una civiltà che non ha più solo paura del proprio futuro, ma della propria impotenza. Di fronte all’inerzia politica e al fallimento delle promesse climatiche internazionali, l’idea di disporre di un “piano B” esercita un’attrazione magnetica: non tanto per ciò che offre, ma per il senso di controllo che restituisce.

Tuttavia, questa attrazione è gravida di rischi. Primo fra tutti, il rischio morale: l’illusione che esistano scorciatoie tecnologiche per eludere la fatica della trasformazione sociale ed energetica. Poi vi è il rischio epistemico: credere che modelli numerici e simulazioni siano in grado di rappresentare compiutamente un sistema così complesso, dinamico e sensibile come il clima planetario. Infine, vi è il rischio geopolitico: che pochi attori – potenti, ricchi e dotati di capacità industriale avanzata – possano prendere decisioni che influenzano miliardi di persone, senza consenso né compensazione.

Alcune delle proposte oggi allo studio meritano particolare attenzione. L’iniezione di aerosol nella stratosfera per riflettere la radiazione solare potrebbe comportare una rapida riduzione delle temperature medie globali, ma altera radicalmente la circolazione atmosferica e i regimi delle precipitazioni. L’uso di composti come l’ossido di alluminio apre interrogativi inquietanti sul piano sanitario, alla luce delle evidenze neurotossiche legate alla sua diffusione ambientale. Il diradamento delle nubi cirriformi o il potenziamento della fertilizzazione oceanica richiedono interventi sofisticati e continui, con ricadute ecologiche ancora poco comprese. La geoingegneria urbana – con superfici riflettenti, materiali assorbenti o rivestimenti ad alta albedo – è forse la più concreta e meno rischiosa, ma ha impatti limitati su scala globale.

In parallelo si sviluppa una riflessione sempre più necessaria sulla governance della geoingegneria. Non basta disporre di strumenti teorici: occorre anche definire chi controlla questi strumenti, in base a quali principi, e con quali responsabilità verso le generazioni future. La questione non è solo scientifica o normativa, ma antropologica. In gioco c’è il tipo di rapporto che vogliamo avere con la natura: quello del dominatore, del giardiniere, del custode, del partner o del paziente osservatore.

Infine, vi è un ultimo orizzonte: quello del tempo profondo. Alcune ipotesi di geoingegneria si spingono fino a immaginare forme di terraformazione o di regolazione orbitale della Terra per adattare il nostro habitat ai cambiamenti solari futuri. Visioni che, al di là della loro plausibilità tecnica, ci obbligano a pensare come specie, e non solo come società.

È in questo contesto che la geoingegneria appare non come una scelta, ma come una domanda radicale: su chi siamo, su dove vogliamo andare, e su cosa siamo disposti a rischiare per sopravvivere.