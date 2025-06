I portoghesi hanno pareggiato per 2 a 2 contro il Boca Juniors: l'attaccante azzurro è entrato in campo nella ripresa e ha ricevuto il rosso per un intervento scomposto

L’avventura di Andrea Belotti al Mondiale per Club con la maglia del Benfica è cominciata in modo disastroso. Il centravanti italiano, entrato all’inizio del secondo tempo della sfida contro il Boca Juniors, si è beccato un cartellino rosso al 72esimo. Espulsione giusta, per un intervento scomposto di Belotti che – seppur involontariamente – è arrivato a colpire con i tacchetti la nuca del difensore avversario, Ayrton Costa. Un fallo senza senso, che ha stroncato le ambizioni di rimonta del Benfica: alla fine i portoghesi hanno acciuffato il pareggio grazie a un gol di Otamendi all’84esimo, fissando il punteggio sul 2 a 2. Il Boca era passato in vantaggio per 2 a 0 nel match giocato all’Hard Rock Stadium di Miami, che è stato particolarmente falloso. Belotti infatti è in buona compagnia: altri due giocatori sono stati espulsi.

Il primo rosso è stato sventolato per Ander Herrera del Boca, che dalla panchina ha protestato contro la decisione di fischiare un rigore per il Benfica, poi segnato da Angel Di Maria che ha replicato ai gol di Miguel Merentiel al 21esimo e Rodrigo Battaglia al 27esimo. Nella ripresa prima il rosso a Belotti e poi, nei concitati minuti finali, per Nicolás Figal del Boca. L’unica espulsione che ha realmente modificato l’andamento del match è stata quindi proprio quella dell’attaccante italiano.

L’arbitro César Ramos inizialmente lo aveva ammonito. Poi però è stato richiamato a rivedere il fallo al Var: le immagini che riprendono l’azione alle spalle mostrano la gamba esageratamente alta di Belotti che nel tentativo di colpire il pallone invece centra alla testa il difensore del Boca. “La decisione finale è che il giocatore del Benfica ha commesso un fallo grave di gioco, colpendo la testa. Cartellino rosso”, ha dichiarato al microfono il direttore di gara. Belotti è parso molto stupito, ma la decisione è corretta. Ora il Benfica affronterà l’unica squadra semiprofessionista del Mondiale per Club, l’Auckland City, che è stata umiliata dal Bayern Monaco. Vista la composizione del girone, è probabile che portoghesi e Boca Juniors ora si giocheranno la qualificazione agli ottavi sulla differenza reti delle prossime due sfide.