“Un atleta dovrebbe essere molto attento a che cosa mangia”: Basetti critica i piatti scelti da Yamal in Sicilia

Dopo la vittoria in Liga con il Barcellona e la sconfitta in finale di Nations League contro il Portogallo, Lamine Yamal si gode un periodo di ferie prima di ripartire per la stagione 2025/26. Il campione del Barcellona ha scelto la Sicilia, con esattezza Pantelleria, per riposarsi. Tra mare, sole, relax e cibo, è però arrivata una critica pubblica da parte del professor Matteo Bassetti. Il medico di malattie infettive ha criticato apertamente su X l’alimentazione del classe 2007 del Barcellona, scrivendo: “Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita”.

Bassetti ha postato una foto diffusa sui propri social da Lamine Yamal, in cui il campione del Barcellona è raffigurato con dei piatti di fritti e varie salse in tavola. Il professore ha quindi aggiunto: “Che cosa mangia in Sicilia? Pollo e patatine fritte con ketchup. L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli”. Un post X che ha suscitato curiosità e creato dibattiti e discussioni, al punto da aver raggiunto oltre un milione di visualizzazioni oltre a tantissimi repost. Critiche dirette per Yamal, che continua a godersi il mare e il bel tempo siciliano con gli amici, continuando a documentare tutto – come spesso fa – sui propri profili social.

I numeri di Yamal in stagione

Lamine Yamal, talento spagnolo classe 2007, è reduce da una stagione incredibile nonostante la giovanissima età. L’annata del campione blaugrana è stata incredibile, con ben 55 presenze e 18 reti. Ciò che però ha stupito è l’impatto a livello di personalità e qualità tecniche avuto nel corso di un’annata che ha visto il Barcellona vincere campionato e Copa del Rey e uscire soltanto in semifinale in Champions League contro l’Inter.