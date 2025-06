132 gol subiti in 19 partite, solo 19 fatti, sconfitte pesantissime – tra cui una per 1 a 20 e un’altra per 0 a 21 – ma a soli due punti dalla salvezza diretta. È lo stranissimo caso del Tuv Azarganuud, club che gioca in Serie A in Mongolia che nonostante un -113 di differenza reti è ancora in piena corsa salvezza. Ma come è possibile? Quante partite hanno vinto? E soprattutto come si è passati da 0 punti in 12 partite con sconfitte pesantissime a 16 in 7 match con la salvezza a portata di mano? Facciamo un passo indietro.

Il Tuv Azarganuud è un club noto in Mongolia, che negli ultimi anni stava portando avanti un progetto in continuo crescendo: nel 2021 fu promosso dalla Serie B alla Premier League mongola. Nel 2021/22 vinse la Coppa di Mongolia (primo e unico trofeo della sua storia) e negli anni successivi si è sempre classificato al quinto posto. Quest’anno però il crollo verticale (non del tutto inaspettato) e adesso una ripresa incredibile e una rimonta che – se dovesse culminare con la salvezza – avrebbe del clamoroso. A inizio anno il club stava puntellando la rosa per affrontare al solito una stagione dignitosa, ma nel pre campionato una crisi finanziaria ha costretto il club a vendere i giocatori migliori, tra cui la stella Tsedenbalyn Tumenjargal, ceduto quest’estate al Brera Ilch. Non potendo fare mercato, la squadra ha giocato sin dall’inizio con calciatori di categorie inferiori o giovanissimi. I risultati erano sotto gli occhi di tutti. Dopo 12 giornate lo score recitava: 112 gol subiti, 5 segnati, 12 sconfitte.

Sembrava una retrocessione annunciata, ma a metà campionato – approfittando della lunga sosta invernale in Mongolia – la squadra si è riorganizzata finanziariamente e di conseguenza anche a livello di organico, con l’arrivo di nuovi calciatori in rosa. E infatti l’ultima partita del 2024 (a ottobre) era terminata con una sconfitta per 1-20, poi nelle prime tre del 2025 sono arrivate tre sconfitte ma con margine ridotto (0-2, 4-2 e 5-1).

Da aprile in poi sono arrivati altri calciatori e di conseguenza gol e punti. Nelle ultime 7 sfide, il Tuv Azarganuud ha ottenuto ben 5 vittorie (un pareggio e una sconfitta nelle altre due), con 14 gol segnati e solo 10 subiti. 16 punti conquistati che hanno consentito alla squadra di risalire in nona posizione (penultimi) superando il Brera Ilch grazie anche alla vittoria per 1-2 nello scontro diretto (dopo aver perso 1-20 l’andata). La salvezza diretta adesso dista soltanto due punti e rimangono ancora otto partite a disposizione. Ciò che fino a qualche mese fa sembrava utopia, oggi è realtà. E mercoledì c’è lo scontro diretto con il Khovd: in caso di vittoria, altro sorpasso e zona salvezza raggiunta.