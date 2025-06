È ancora in fuga l’uomo che nelle prime ore del mattino di sabato ha sparato a due membri democratici del Congresso dello Stato del Minnesota, presentandosi in piena notte nelle loro case vicino Minneapolis, vestito da poliziotto. La deputata Melissa Hortman e il marito sono morti, mentre il senatore John Hoffman e la moglie sono rimasti gravemente feriti. La vasta caccia all’uomo è in corso per rintracciare il sospettato: si tratta di Vance Boelter, 57enne cristiano evangelico dichiarato che lavora per una società di sicurezza privata ed è stato addestrato da ex militari. Sull’attacco le autorità hanno pochi subbi: è di matrice politica. Le forze dell’ordine hanno trovato nella sua auto una lista con circa 70 nomi, tra cui – oltre a quelli di Hortman e Hoffman – erano elencati altri legislatori democratici e attivisti per il diritto all’aborto.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025

Quando ha sparato ai due politici e ai loro rispettivi compagni, l’uomo era travestito con una maschera in lattice: lo conferma una foto diffusa dall’Fbi. Agenzia di polizia federale che ha anche offerto una ricompensa fino a 50.000 dollari per informazioni utili alla sua cattura. Secondo quanto dichiarato dal governatore Tim Walz, il sospetto è stato intercettato dalla polizia nell’abitazione della deputata Hortman a Brooklyn Park (il suo secondo obiettivo dopo Hoffman). Arrivate sul posto, le forze dell’ordine si sono trovate davanti a un uomo che usciva dalla casa della deputata con giubbotto antiproiettile e il distintivo. Nel vialetto davanti casa era parcheggiata un’auto con le luci di emergenza accese. Il killer ha così aperto il fuoco contro gli agenti e poi è scappato dal retro della casa della deputata. Da allora ha fatto perdere le sue tracce. Potrebbe aver tentato la fuga verso il confine canadese, dove le autorità hanno già allertato gli agenti di frontiera. Per Hortman e il marito non c’è stato nulla da fare mentre il senatore Hoffman e la moglie, feriti gravemente nella loro casa a Champlin, sono stati sottoposti a interventi chirurgici e si trovano in condizioni stabili.

Vance Boelter aveva anche lasciato un messaggio ai suoi coinquilini: “Vi voglio bene. Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po’. Potrei morire a breve“, ha scritto, secondo quanto riporta il Minnesota Star Tribune. “Non ci posso credere, non so perché lo abbia fatto” ha detto David Carlson, uno dei coinquilini che ha ricevuto il messaggio, ai microfoni della Cnn. “David e Ron, vi voglio bene. Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po’. Potrei morire a breve, quindi voglio farvi sapere che vi voglio bene e che avrei preferito che le cose fossero andate in un altro modo”, ha scritto Boelter. “Non voglio dire altro per non implicarvi in alcun modo perché non ne sapete nulla . Ma vi voglio bene e mi dispiace”, ha aggiunto.

Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire se ci fosse un legame personale tra il killer e le vittime. Boelter era stato nominato nel 2019 dal governatore Tim Walz per ricoprire un incarico di quattro anni nel board per lo sviluppo della forza lavoro, un gruppo di imprenditori che raccomanda le politiche al governo statale. Del consiglio faceva parte anche Hoffman, ma non è chiaro se e quanto abbiano interagito in quel ruolo. Secondo alcune fonti, nella sua vettura è stato ritrovati dei volantini con scritto “No Kings“, lo slogan delle manifestazioni anti-Trump in programma in tutti gli Stati Uniti. Nell’auto c’erano anche armi, munizioni, un biglietto di auguri di buona festa del papà (festeggiata domenica negli Stati Uniti) oltre alla lista di 70 nomi,. Tutte le persone citate sono state allertate dalle forze dell’ordine e invitate a prendere maggiori precauzioni.