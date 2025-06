Un uomo con indosso un giubbotto anti-proiettile ha sparato a due parlamentari democratici del Minnesota nelle loro abitazioni vicino a Minneapolis. Il killer, fingendosi un agente di polizia, si è prima introdotto in casa della deputata Melissa Hortman e ha fatto fuoco uccidendo lei e il marito. Poi si è spostato, è andato nell’abitazione del senatore John Hoffman e ha sparato a lui e alla moglie, ferendoli. L’uomo è in fuga e ricercato dalle forze dell’ordine.

Le reazioni – Questo è un “atto tragico di violenza politica. È un assassinio motivati dalla politica”, ha detto in conferenza stampa il governatore del Minnesota Tim Walz, sottolineando che il senatore è uscito da poco dalla sala operatoria e dovrebbe sopravvivere. Le autorità stanno indagando su queste “sparatorie mirate” che hanno costretto le autorità a chiedere alla popolazione di restare al riparo. L’avviso di allerta è stato stato inviato alle 5.30 ora locale. Donald Trump ha condannato le “terribili” sparatorie contro: “Sono stato informato dell’attacco, che appare mirato. Questa terribile violenza non sarà tollerata in America”, ha detto il presidente.

Il manifesto – La polizia ha trovato nell’auto dell’aggressore un ‘manifesto’ in cui la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman era identificati come i bersagli designati. Secondo il New York Post l’autore delle aggressioni sarebbe Vance Luther Boelter, nominato nel 2019 da Walz per ricoprire un incarico di quattro anni nel board per lo sviluppo della forza lavoro. Il volantino ritrovato riporta la scritta No Kings per le manifestazioni anti-Trump in programma in tutti gli Stati Uniti.

Le ricerche – Intanto è in corso una massiccia caccia all’uomo: la polizia cerca un uomo bianco con i capelli castani con indosso un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu, riporta Fox. La polizia ha definito il sospettato in fuga come armato e pericoloso. Questa orribile violenza non sarà tollerata” ha detto la ministra della giustizia americana Pam Bondi. I colpevoli saranno perseguiti “con la massima estensione della legge”.

Le vittime – Hortman era la leader democratica alla Camera dei rappresentanti dello Stato e ex presidente della Camera. È stata eletta per la prima volta nel 2004. Avvocata, era sposata e aveva due figli. Hoffman, invece, era stato eletto per la prima volta nel 2012. È titolare della Hoffman Strategic Advisors, una società di consulenza. In precedenza ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio scolastico di Anoka Hennepin, che gestisce il più grande distretto scolastico del Minnesota. Hoffman è sposato e ha una figlia. Sia Hoffman che Hortman rappresentano distretti situati a nord di Minneapolis.

‘Giffords’, l’organizzazione nazionale per la prevenzione della violenza con armi da fuoco guidata dall’ex deputata Gabrielle Giffords, ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Sono sconvolta e addolorata per l’attacco di ieri sera contro due funzionari pubblici patriottici. La mia famiglia e io conosciamo fin troppo bene l’orrore di una sparatoria mirata. Un attacco contro i legislatori è un attacco alla democrazia americana stessa. I leader devono prendere posizione e condannare il fomentare estremismo violento che minaccia tutto ciò che questo Paese rappresenta”. Giffords è stata colpita alla testa nel 2011 da un uomo armato che ha ucciso sei persone e ferito altre 12.