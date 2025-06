Immobile può tornare in Italia: su di lui tre club (e un possibile suggestivo ritorno alla Lazio)

L'attaccante campano potrebbe giocare di nuovo in Serie A: su di lui Milan, Bologna, Fiorentina oltre a un suggestivo ritorno in biancoceleste

19 gol in tutte le competizioni potrebbero non bastare a Ciro Immobile per “garantirsi” la permanenza al Besiktas, in Turchia. L’attaccante di origine campana si è trasferito nel mercato estivo 2024/25 e nella sua prima annata turca ha segnato 15 gol in campionato, più altri quattro in svariate coppe. Nonostante ciò, potrebbe partire – magari direzione Italia – qualora non accettasse di ridursi lo stipendio da 6 milioni annui con il club attuale. E tre squadre italiane (più una…) ci starebbero pensando.

Immobile torna in Italia? Le ultime sul futuro dell’attaccante

35 anni compiuti a febbraio, Ciro Immobile non è più sicuramente quello ammirato nel 2019/20 quando segnò 36 gol con la maglia della Lazio (record in una singola stagione). L’ex Dortmund tra le tante sa però ancora come si fa gol e lo dimostra l’annata in Turchia. Motivo per cui in Italia ci sono più squadre che sarebbero interessate a riportarlo in Serie A. Parliamo di Fiorentina, Milan, Bologna e… Lazio!

Ma andiamo per gradi. Partendo dalla squadra viola, si cerca un vice Moise Kean d’esperienza e che possa farlo rifiatare. Immobile è in cima alla lista insieme a Edin Dzeko, che è un candidato forte. C’è però forte concorrenza, sia per uno che per l’altro. Su Immobile ci sarebbe anche il Milan, con l’agente Sommella visto a Casa Milan, ma senza avere un contatto diretto con Igli Tare. E poi il Bologna, squadra in rampa di lancio che ora vuole aggiungere esperienza a una rosa con tanta corsa, qualità e voglia. La Fiorentina però fa sul serio ed è pronta a offrire un biennale a Immobile.

Immobile e la suggestione Lazio

Merita un capitolo a parte la questione Lazio. Dopo sette anni, più di 200 gol, Scarpa d’Oro e record su record, per Ciro Immobile c’è anche la suggestione del ritorno in biancoceleste. Lato Formello però arrivano smentite: non ci sarebbero le condizioni per un ritorno dopo appena un anno. Nonostante ciò, rivedere Immobile in Serie A dopo appena un anno non è sicuramente utopia. L’ostacolo numero uno, però, è quello legato ai costi dell’operazione e allo stipendio percepito in Turchia. Immobile guadagna 6 milioni a stagione con un contratto che scade tra due anni.