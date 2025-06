Quarto periodo da MVP per Gilgeous-Alexander: OKC sul 2-2

C’è chi critica questa Finali NBA per l’assenza di nomi altisonanti. I vari James, Durant, Doncic o Jokic non ci sono. Pazienza. E d’altronde gli ascolti non stanno proprio premiando la creatura di Adam Silver (ma questa è un’altra storia). Tuttavia, stiamo assistendo a diversi aspetti tecnici davvero spettacolari. O meglio, davvero spettacolari per chi ama il basket, per chi si ferma a guardare le partite e non solo gli high-lights. Non ci sono le schiacciate con il terzo tempo staccato sulla linea del tiro libero. Non ci sono nemmeno gli alley-oop alla Mavericks maniera dello scorso anno, quando Lively e Gafford facevano a gara per raccogliere il pallone lanciato da Doncic e Irving oltre gli skybox. C’è però la difesa asfissiante di Andrew Nembhard su Shai Gilgeous-Alexander, che in gara 4 fa soffrire non poco la stella di Oklahoma City per ben tre quarti. Un concentrato ben amalgamato di applicazione, di scivolamenti laterali, di capacità di forzare i blocchi, stando giù con le gambe per contenere il velenoso stop-and-go del canadese. C’è poi anche la prestazione dello stesso canadese, un serpente a sonagli palla in mano, che non perde la concentrazione, rimane focalizzato, non si demoralizza per i tiri sbagliati, ed esplode nel quarto periodo con 15 punti che valgono il pareggio della serie. Questo significa essere MVP. Capitava anche a Jordan (riguardate le Finali del 1996 contro i Seattle Sonics per dire…). Ti blocchi, ma stai lì, in agguato, pronto a decidere. Deve avere il sangue nelle vene. Sul tiro da fuori, effettivamente, Shai Gilgeous-Alexander deve ancora lavorare molto (1 su 4 in gara 4). Ma state sicuri che se conta la palla va dentro. La partenza in palleggio sempre contro Nembhard nel terzo quarto, andando verso il centro area, conclusa con un canestro dalla media distanza, è degna del Joe Dumars dei tempi dei Pistons (i veri Bad Boys). Perfetta per pulizia dei movimenti, capacità di creare separazione e alzarsi in sospensione con perfetto bilanciamento. È difende pure forte. Fate voi. Tutto da rifare. Tutto ancora non scritto. Tutto bellissimo.

Jalen Williams, l’alfiere perfetto

Le sue penetrazioni, a destra o sinistra, con cambio direzione, in cui punta il difensore in palleggio e va fino in fondo per l’appoggio di tabella, stanno diventando il suo vero marchio di fabbrica. Perché ha gran trattamento della palla, è tosto fisicamente per reggere i contatti, dinamico per infilarsi tra le braccia protese dei difensori. Jalen Williams è un realizzatore multiforme, un pericolo costante per le difese, perfetto alfiere per una prima punta come Gilgeous-Alexander. Sa fare (quasi) tutto bene. Può essere determinante in tante parti del campo. Neanche lui è un tiratore da tre alla Reggie Miller (30% in questi playoff). Però è abbastanza raffinato tecnicamente per agire in pianta stabile come secondo creatore, come portatore della palla in aiuto, e si trova anche a proprio agio ad attaccare anche lontano dalla palla (off-the-ball). Per Williams, in gara 4, 27 punti e 7 rimbalzi. Insostituibile.

Haliburton, il ritorno dei play ragionatori?

Lui pensa prima al passaggio e poi al tiro. Si diceva di Magic Johnson, di John Stockton, di Mark Price, di Jason Kidd. Elite del ruolo. Tempi che furono. Poi, un’infornata interminabile di point-guard “finti playmaker” ha cambiato la concezione stessa del ruolo. Realizzatori palla in mano, assatanati di canestri, con i mezzi giusti per segnare – se ispirati – a piacimento. Kyrie Irving si trova in questa categoria. John Wall, carriera sfortunata, non si allontanava da tutto ciò. Vogliamo parlare di Jalen Brunson? Gente che te ne può fare 30-35 ogni santa sera. Ma far girare la squadra è un’altra storia. Tyrese Haliburton è fatto di una pasta diversa. Lui pensa prima al passaggio e poi al tiro. Per questo motivo è sottovalutato? Può darsi. Nel frattempo, chiedetevi come mai in certe partire uno come Aaron Nesmith (buono per carità…) sembra la reincarnazione di Glen Rice. O Siakam che sembra il Danny Manning dei Clippers quando a metterlo in rimo c’era un artista del passaggio come Mark Jackson. Haliburton non ha bisogno di segnare per incidere. Haliburton fa girare il gioco, ribalta il campo, dà energia alla palla. È il re degli altruisti. Poi, in effetti, quando c’è da fare canestro non si tira indietro. Con quel ball-handling, con quella capacità di controllo del corpo in area, quelle leve interminabili, segnare rappresenta l’ultimo dei problemi. I grandi playoff di ogni singolo giocatore di Indiana sono merito di Haliburton. E sembra di essere tornati indietro di trent’anni.

That’s all Folks!

Alla prossima settimana.