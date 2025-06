Le ruspe bucano la montagna a Bormio: le immagini dell’enorme bacino per innevare la pista per le gare olimpiche di Milano Cortina

Impressionanti immagini da Bormio. Si sbanca la montagna a quota 2200 metri per far posto ai lavori olimpici, realizzando un grande bacino idrico da utilizzare per l’innevamento della pista Stelvio dove si svolgeranno le gare di sci alpino maschile dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le riprese riportate nel video sono state effettuate in due tempi, a distanza di alcuni giorni l’una dall’altra. Nella prima si vede una ruspa intenta a scavare, nella seconda la vasta area interessata è ormai trasformata in un enorme cantiere, dopo il movimento della terra.

L’opera è finanziata dal Piano Lombardia, della Regione presieduta da Attilio Fontana. Si tratta della “Realizzazione delle Infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della Ski Area di Bormio”, per un importo complessivo dei lavori 7,2 milioni di euro. La base d’asta era di 8 milioni (ma l’impegno complessivo della Regione è di 13 milioni) a cui i vincitori della gara, TMG spa (mandataria) e Conf. Costruzioni (mandante) hanno applicato un ribasso del 10,5 per cento. La durata dei lavori, che avvengono in Comune di Valdisotto (Sondrio), è di 270 giorni. Il bacino di Sant’Ambrogio si trova nella frazione di Vallecetta ed è considerato “quasi naturale”, perché raccoglie risorse idriche durante i periodi di maggiore deflusso, causato da disgelo della neve e piogge. Avrà una capienza di 88mila metri cubi d’acqua. I lavori saranno realizzati in stretto collegamento con Infrastrutture Milano-Cortina 2026, responsabile della realizzazione delle opere olimpiche.