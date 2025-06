Poco dopo le 23 di mercoledì è atterrato alla sezione militare dell’aeroporto Linate di Milano il volo che trasportava tra gli altri il piccolo Adam – il bambino di 11 anni, unico sopravvissuto al bombardamento israeliano che ha ucciso suo padre e i nove fratelli – e la madre Alaa al-Najjar. Il velivolo era partito dallo scalo israeliano di Eilat con a bordo sei minori che necessitano di cure mediche e 19 accompagnatori.

Adam sarà curato al Niguarda di Milano, mentre gli altri saranno trasferiti in ospedali lombardi e piemontesi. La Farnesina in una nota ha fatto sapere che questo era uno di tre voli umanitari promossi dal governo italiano in un piano di evacuazione sanitaria e accoglienza da Gaza. In Italia arrivano così 80 persone partite dalla Striscia, di cui 17 minori. Ad accoglierli a Linate, Adam e la madre hanno trovato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha commentato su X: “Adam e la sua mamma sono arrivati in Italia da Gaza. Con loro altri 17 bambini e 55 familiari. Saremo al loro fianco, offrendogli le migliori cure negli ospedali italiani. Vogliamo fare sempre di più per aiutare la popolazione palestinese, per questo il nostro impegno per la pace è e sarà sempre più forte”.

La pediatra Alaa al-Najjar, mamma di Adam, ha ringraziato all’arrivo: “Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia”. Le evacuazioni sanitarie finora hanno permesso di accogliere presso strutture sanitare in Italia 133 bambini gazawi. Quella di oggi, spiega la nota della Farnesina, è la più importante operazione di evacuazione sanitaria. L’operazione è stata commentata anche da una nota di Hadja Lahbib, commissaria Ue per l’Uguaglianza. “L’evacuazione medica di 17 pazienti da Gaza dimostra la solidarietà concreta dell’Ue verso la popolazione sofferente di Gaza. Civili, in particolare donne e bambini, che non avrebbero mai dovuto essere un bersaglio. Ringrazio sentitamente l’Italia per aver organizzato questa operazione e per aver accolto i pazienti da Gaza, non solo oggi ma anche dall’inizio delle evacuazioni mediche sostenute dall’Ue”.