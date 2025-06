“Giorgia Meloni ha detto che il fisco non deve soffocare la società? Veramente è oppressivo proprio per chi le tasse le paga. E lo sarebbe di meno se tutti le pagassero, consentendo a quelli che le versano davvero di pagarne di meno. Non mi pare un modello virtuoso quello del governo Meloni, che nei primi due anni ha fatto 20 condoni: praticamente quasi uno al mese. Un record pressocché assoluto“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene a Otto e mezzo (La7) commentando l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti 2025, dove, parlando di tasse, ha affermato che “il fisco italiano non deve soffocare la società ma aiutarla a prosperare, non deve opprimere famiglie e imprese con regole astruse e un livello di tassazione che non corrisponde al livello dei servizi che lo Stato eroga”.

Travaglio cita alcuni dati pubblicati dal Sole 24 Ore: “Ci sono numeri che dovrebbero veramente far sentire dei fessi i lavoratori dipendenti, come il sottoscritto, che si ritrovano sulle spalle un gravame fiscale spaventoso. Su 42 milioni e mezzo di contribuenti che si denunciano al fisco, 12 milioni pagano tasse zero. L’84% di chi paga le tasse è composto da dipendenti o pensionati, e il 15% dei contribuenti paga i servizi di tutti gli altri. Siamo praticamente un paese – continua – nel quale i poveri vivono alle spalle dei ladri. Se questo è il sistema che soddisfa questo governo, che lo incentiva con i condoni, buon per chi se lo fa piacere. Io lo detesto perché rientro nella esigua categoria degli imbecilli che pagano anche per gli altri. E sono un po’ stufo di sentirmi così imbecille”.

Il direttore del Fatto, infine, replica al presidente di Acciaierie d’Italia, Franco Bernabè, secondo cui tutti i governi italiani hanno fatto un condono: “Il governo Prodi non ne ha fatti. Qualcuno ha fatto qualche microscopica rottamazione, ma 20 condoni in due anni non si erano mai visti. Credo che nemmeno Berlusconi, che in questo era un ‘professionista serio’, cioè un frodatore fiscale che se ne approfittava, sia arrivato a tanto”.