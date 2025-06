“L’imbarazzante” standing ovation dei commercialisti per Giorgia Meloni: l’applauso mette a disagio perfino la premier

“Imbarazzante” standing ovation agli Stati generali dei Commercialisti 2025 per Giorgia Meloni: la premier stava rivendicando l’approvazione in Parlamento della riforma della disciplina del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Immediato l’applauso dei commercialisti che si sono anche alzati in piedi. Una standing ovation che ha messo a disagio perfino la premier: “Mi imbarazzo”.