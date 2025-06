La sua vettura, una Peugeot 208, è uscita di strada e ha colpito un albero. Il co-conducente Samuele Pellegrino non è in pericolo di vita

Il pilota italiano Matteo Doretto – 21 anni – è morto durante le prove per l’81ª edizione del Rally di Orlen in Polonia. Secondo il sito web olsztyn.com.pl, la vettura da rally è uscita di strada e ha colpito un albero. L’incidente è avvenuto tra Elganów e Pasym, durante l’allenamento prima dell’inizio dell’evento. L’incidente ha coinvolto la Peugeot 208 Rally4 di Matteo Doretto e Samuele Pellegrino, co-conducente rimasto ferito ma le sue condizioni non preoccupano.

Doretto era campione italiano junior in carica e dal 2023 faceva parte dell’ACI Team Italia. Proprio in virtù dei grandi risultati ottenuti nel 2024, quest’anno stava partecipando al Fia European Rally Championship junior. A maggio aveva corso in Ungheria, ora era pronto per il terzo appuntamento stagionale in Polonia.

I soccorsi

Secondo le prime informazioni, Dorettoè rimasto intrappolato nel veicolo. Vigili del fuoco volontari e l’unità dei Vigili del Fuoco di Stato del Comando Distrettuale di Szczytno sono intervenuti sul posto e i paramedici hanno immediatamente iniziato la rianimazione del giovane pilota italiano. Tuttavia, ogni tentativo è stato vano.

“Dolore profondo”

“La tragica notizia della scomparsa di Matteo Doretto, giovane talento pordenonese dell’automobilismo, ci addolora profondamente. A nome dell’intera comunità regionale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza ai familiari, agli amici e a tutto l’ambiente sportivo che gli era vicino”, è il messaggio del governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla notizia dell’incidente mortale nei test pre gara del Rally di Polonia. “Ci lascia un ragazzo che aveva davanti a sé una carriera promettente e che ha saputo distinguersi per passione, impegno e determinazione. Di fronte a una simile tragedia – ha concluso il governatore – l’intera Regione si stringe con commozione a chi gli ha voluto bene”.