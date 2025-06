Milano, la protesta delle toghe contro la separazione delle carriere: “Avremo magistrati più deboli e cittadini più indifesi”

“Con la riforma avremo magistrati più attaccabili e cittadini più indifesi”. A Milano, il presidente dell’Anm Cesare Parodi torna ad attaccare la separazione delle carriere voluta dal guardasigilli Carlo Nordio. Dopo l’accelerazione dell’iter parlamentare, l’Associazione nazionale magistrati ha deciso di manifestare indossando a toga e reggendo con una copia della Costituzione in mano davanti al palazzo della giustizia del capoluogo lombardo. “Non siamo qui per difendere corporazione – ha aggiunto Parodi – combattiamo battaglia per una società che si riconosca nei principi costituzionali”.