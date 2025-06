“Sconfitta per la democrazia del calcio”: perché la Groenlandia non può giocare a pallone

A calcio si può giocare anche tra i ghiacci: 76 squadre, 5.500 calciatori in attività (circa il 10% di una popolazione che non arriva a 57mila abitanti), sport nazionale insieme alla Pallamano, ma… nessuna partita ufficiale a livello internazionale. È il paradosso della Groenlandia, che ha presentato la domanda di adesione alla Concacaf, la Confederazione del nord e centro America, prontamente respinta. Ma perché è stata rigettata? Perché la Groenlandia – isola dipendente dalla Danimarca – si è rivolta alla Concacaf? E perché non può disputare incontri internazionali di calcio?

Tanti i quesiti per un’isola che ha già difficoltà climatiche e di conseguenza strutturali per permettere ai tanti “calciofili” di praticare sport. A 11, infatti, si può giocare quasi esclusivamente nei mesi estivi, non essendoci strutture indoor dove recarsi nei mesi “freddi”. Durante il lungo inverno, il calcio a 5 prende il sopravvento. Nonostante ciò, nel paese c’è una grandissima passione verso lo sport più popolare al mondo, ma gli impedimenti continuano a essere tanti.

La Groenlandia e la richiesta alla Concacaf, altro rifiuto

Una decisione strana, visti altri precedenti. La Groenlandia è da qualche mese nelle mire del presidente Usa Donald Trump e vive una condizione particolare. Inglobata al regno della Danimarca dal 1814, è però fuori dall’Europa dopo il periodo 1973-1985. Al Paese mancano quindi i criteri di indipendenza richiesti dall’Uefa. Ma finora la Concacaf era stata molto più “di manica larga”, seguendo altre regole: sono riconosciute le federazioni di Porto Rico (che però è statunitense), Montserrat e le Isole vergini britanniche (che fanno parte del Regno Unito), ure la Guyana Francese. Per la Groenlandia invece è arrivato un altro rifiuto.

“Non è una vittoria per la democrazia del calcio”