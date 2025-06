Furto nella villa di Massimo Ferrero a Roma: rubati soldi e gioielli

Chi è Massimo Ferrero, di recente ospite a “Belve”

Di recente Massimo Ferrero, detto ‘Viperetta’, è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve per un’intervista che ha fatto discutere ma ha anche messo in difficoltà la conduttrice, che si è fermata più volte per riprendere fiato dopo le risposte dell’ex presidente della Sampdoria. Ferrero si è fatto conoscere nel mondo calcistico per la sua teatralità e lo slang romano. Nel mezzo, alcune vicende giudiziarie. L’ex patron della Sampdoria – durante la sua ospitata a Belve – aveva commentato anche quella che lo ha visto arrestato nel 2021 e poi prosciolto: “Hanno voluto fermarmi. Ero circondato da ladroni. Non ci credevo, mi è crollato il mondo. Ai miei figli ho detto che era tutto un film”, ha sostenuto.