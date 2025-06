di Francesco Canosa

Non giriamoci troppo attorno: come in tutte le relazioni, la colpa è di entrambi. Sarebbe troppo facile, scontato e retorico lavarsene le mani e addossare tutte le colpe al partner universalmente riconosciuto come il “cattivo” della coppia: la classe dirigente politica.

Che essa non goda di buona reputazione è risaputo. Decenni di abusi, tradimenti, ipocrisie e bugie hanno generato disaffezione e disillusione nell’altro partner e l’idea – non poi così qualunquista o malpensante – che chiunque occupi una poltrona, a livello locale o nazionale, lo faccia per interesse personale più che per spirito di servizio verso la collettività.

Ma anche continuare ad analizzare le colpe della politica sarebbe altrettanto scontato, ripetitivo e sterile. Non diremmo nulla di nuovo.

Passiamo allora all’altro partner: noi giovani. Dire che abbiamo ereditato una situazione disastrosa è ormai un cliché, seppur vero. Non ci è stata lasciata una patata bollente, ma una patata infuocata. Tuttavia, oltre alla disaffezione (comprensibile), c’è dell’altro: vogliamo tutto e subito, proprio come accade nelle relazioni interpersonali con i nostri coetanei. E soprattutto, ci annoiamo in fretta. Soffriamo di un deficit di attenzione e di concentrazione che ci porta a relazionarci con la cosa pubblica scrollando su Instagram e Tiktok, dove il nostro bias di conferma, a braccetto con l’algoritmo, decide cosa mostrarci.

Non approfondiamo. E, come nelle relazioni personali, davanti a una pluralità di verità che ci viene sbattuta in faccia, finiamo per non credere più a nessuna.

La soluzione? Di certo non quella prospettata da quel famoso sondaggio pubblicato in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz, secondo cui la maggioranza dei giovani inglesi sarebbe favorevole a un dittatore “che non debba preoccuparsi di elezioni e Parlamento”. Sarebbe come lasciare il proprio partner grigio e anemico, rappresentato dalla politica italiana, per un “malessere”: il maschio alfa in nero che non deve chiedere mai, e che, proprio come il precedente, finirà per tradirti e ghostarti, ma con più testosterone e mascolinità.

In sintesi, se questo fosse un testo per offrire risposte, la conclusione sarebbe un semplice e banale “bisogna imparare ad amarsi”. Ma siccome è solo uno sfogo, la soluzione la chiedo a voi – giovani e meno giovani, politici e non.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!