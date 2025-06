Lettera di Paolo Nocchi

Gentile direttore,

ho un figlio che ha appena compiuto 18 anni, una nipote che ha raggiunto la maggiore età il 10 gennaio e diversi loro amici, nati nel 2007, che sono diventati maggiorenni e quindi elettori a tutti gli effetti.

Sul sito del Comune di Roma si legge che “i cittadini italiani residenti nel territorio di Roma Capitale, al compimento del 18° anno di età, vengono automaticamente iscritti nelle liste elettorali; l’Ufficio Elettorale Centrale provvede alla spedizione della tessera direttamente presso la loro abitazione. Se l’elettore non riceve la tessera presso il proprio domicilio, può recarsi a ritirarla presentando un documento di riconoscimento.”

Ora: a pochi giorni dal referendum nessuno dei ragazzi che conosco – compresi mio figlio e mia nipote (residenti nel Municipio 1 e 2) – ha ricevuto la tessera elettorale.

I ragazzi si sono recati in via Petroselli, hanno ritirato le tessere elettorale e andranno a votare, ma mi chiedo quanti ragazzi siano al corrente che domenica si vota e quanti non siano in possesso delle loro tessere.

Le giro allora questo quesito che mi arrovella: il mancato invio delle tessere è dovuta a cialtronaggine o, pensando male, è possibile che – nonostante il Partito Democratico, almeno ai vertici, si sia espresso a favore dei quesiti referendari – ci sia qualcuno, nell’attuale amministrazione capitolina, che rema per il raggiungimento del quorum?