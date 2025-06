Mucche cadono in un canale nel Milanese: le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco

Sono sfuggite al controllo del loro proprietario e finite all’interno del Canale Villoresi nel Milanese. Protagoniste circa trenta mucche. La caduta degli animali nel canale è stata segnalata a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. I bovini però sono stati trascinati via dalla corrente ad Arconate, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per coordinare le operazioni di soccorso.

I pompieri hanno cercato di indirizzare la piccola mandria verso una rampa di uscita, e contemporaneamente hanno provato a far abbassare il livello dal Consorzio Villoresi che gestisce le vie d’acqua. Le squadre dei vigili del fuoco, insieme a molti volontari, hanno faticato e non poco per mettere il salvo le mucche che sono state agganciate alle corde e ai tubi montati sui mezzi, mentre alcuni soccorritori si sono tuffati per bloccare i bovini.