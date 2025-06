De Luca sfotte Musk, Trump e Macron: “L’occhio nero, lo schiaffo e la lite. Allora Dio esiste”

“Musk si è presentato qualche giorno fa al fianco di Trump con un cappellino e un occhio nero e ho avuto la conferma che Dio c’è“. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento social del venerdì. “Poi sono volati gli stracci tra Trump e Musk, che meraviglia”, ha aggiunto, ricordando che qualche anno fa Musk è venuto in Italia a “testimoniare la cultura conservatrice. Il mondo nelle mani di questi soggetti”. Poi, ironizzando, ha ricordato “del piccolo incidente accaduto al presidente francese mentre scendeva dall’aereo quando una mano cattiva è atterrata sulla faccia di Macron. E non era effetto ottico, era una bella manata. Abbiamo compreso che la signora Brigitte aveva poggiato sul volto del marito un bel ricordo. Siamo tutti uomini e siamo nati per soffrire”