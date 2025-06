Campi Flegrei, un’altra scossa di magnitudo 3.2: avvertita anche a Napoli

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di questa mattina ai Campi Flegrei, ad una profondità di 3 km. Come rilevato dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state quattro le scosse avvertite: lo sciame sismico è iniziato poco dopo le 6.30 con una scossa di magnitudo 2.1 con epicentro tra Agnano e la Solfatara di Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito anche nei quartieri occidentali di Napoli, da Fuorigrotta a Pianura. Al momento non si hanno notizie di danni.

Meno di un mese fa, il 13 maggio, una scossa di magnitudo 4.4 aveva provocato l’ennesima giornata di paura per gli abitanti della zona, con la decisione di chiudere le università e sospendere momentaneamente la circolazione dei treni. Il sistema magmatico della caldera dei Campi Flegrei da molti mesi è sotto massima osservazione per i continui terremoti nell’area. Più di 2000 sfollati e centinaia di abitazioni inagibili sono la fotografia dell’emergenza che sta vivendo l’area. Con il timore di possibili scosse sempre più forti e con l’incubo del Vesuvio, che per ora però secondo gli scienziati dell’Ingv non sta dando segnali preoccupanti.