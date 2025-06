“Non rispondo alla tua domanda, non è rispettoso per Paul”: lezione di stile di Musetti anche in conferenza stampa

Tra rovesci lungolinea a una mano, palle corte e giocate di grande qualità, lo stile di Lorenzo Musetti in campo è inconfondibile. Ma il tennista italiano – che si è qualificato per le semifinali del Roland Garros – ha dato una “lezione” in tal senso anche in conferenza stampa. Dopo aver battuto Frances Tiafoe in quattro set, infatti, Musetti si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei presenti. A tutte, tranne a una.

A un giornalista che gli chiedeva come avrebbe preparato la partita con Alcaraz, Musetti ha prima risposto a tono (“di già?”), poi ha lasciato completare la domanda e ha esclamato: “Non risponderò alla tua domanda, è una mancanza di rispetto per Tommy Paul“. Il motivo è che la sfida dei quarti di finale tra Carlos Alcaraz e appunto Tommy Paul doveva ancora finire. La sfida è poi terminata 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) in favore di Alcaraz, nettamente favorito, ma nel momento in cui Musetti stava svolgendo la conferenza stampa, il match non era ancora stato completato.

Quando gioca Musetti contro Alcaraz: le info

Musetti sta vivendo una stagione d’oro su terra rossa e dopo ottimi risultati nei Masters 1000, ha raggiunto la seconda finale slam in carriera (la prima a Parigi) dopo quella a Wimbledon. L’italiano affronterà Alcaraz per un posto in finale: sarà la terza sfida in due mesi tra i due dopo quelle disputate a Montecarlo (finale) e Roma (semifinale). Il match si disputerà giovedì 5 giugno, a orario ancora da definire.