Referendum sul Jobs act, il faccia a faccia Renzi-Landini domenica sera su La7

Sarà il primo e forse unico faccia a faccia televisivo sul referendum sul lavoro e la cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Da una parte il segretario della Cgil Maurizio Landini, dall’altra il padre del Jobs Act Matteo Renzi. Non succederà su Rai1, come ci si poteva forse aspettare, ma su La7. L’appuntamento è domani sera, domenica, a In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini. Sui 4 quesiti del lavoro, come si capisce, si tratta del faccia a faccia più significativo possibile: l’ex premier volle la riforma del lavoro contestata dalla sinistra del Pd; il leader del sindacato si è sempre schierato contro quelle leggi. Finora Renzi ha tenuto in profilo basso nella campagna elettorale anche per evitare di mostrare fratture evidenti con il Pd in un momento in cui tenta di riavvicinarsi al treno del centrosinistra. Dall’altra parte Landini sta battendo l’Italia quasi palmo a palmo. “L’8 e il 9 giugno andate tutti e tutte a votare – ha ripetuto oggi a Roma – è un voto per la libertà nel lavoro, per non essere precari, per non avere stipendi da fame, per non morire sul lavoro. 5 sì per cambiare questa situazione e abrogare leggi sbagliate che in questi anni hanno ridotto il lavoro a merce e i giovani a scappare dal nostro Paese e ad essere precari. Noi vogliamo dare un futuro a questo Paese e per farlo bisogna investire sul lavoro, sui diritti e sulla qualità, quindi basta appalti, subappalti, basta precarietà, basta licenziamenti ingiusti”.

Secondo gli ultimi dell’Osservatorio di Pavia, citati da Fanpage, nel periodo dal 1° al 25 maggio Rai 1, Rai 2 e Rai 3 hanno dedicato al tema in media 36 minuti al giorno. Divisi su tre reti, fanno 12 minuti al giorno, su ciascun canale, per parlare di referendum.

Ad In altre parole, poi, Gramellini e Roberto Vecchioni si confronteranno con Fausto Bertinotti per analizzare e discutere gli eventi più significativi della settimana.

Tra gli ospiti ci saranno Alessandro Gassmann – tra i protagonisti del film Mani nude -, Kasia Smutniak che presenterà Mur, il film-documentario da lei diretto e trasmesso in prima visione televisiva subito dopo la puntata e lo scrittore Stefano Massini, in libreria con Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man. Non mancherà Giovanna Botteri con il racconto della storia di un ragazzo afgano di 27 anni, arrivato in Italia quando ne aveva solo 7 e che, ancora oggi, non ha ottenuto la cittadinanza italiana. Alessandra Sardoni offrirà il suo immancabile punto politico, mentre Saverio Raimondo tornerà con l’ironia dissacrante della sua rubrica In Altre Parolacce. Jacopo Veneziani, questa settimana, ispirandosi alla ormai celebre “manata” di Brigitte Macron al marito e presidente Emmanuel Macron, proporrà un originale percorso attraverso gli schiaffi nell’arte, e con le sue Parole della Rete, Andrea Nuzzo darà voce al web, restituendo i commenti e le reazioni social a una delle notizie più discusse degli ultimi giorni. Come di consueto, in chiusura di puntata, il racconto della “Buonanotte” di Massimo Gramellini.