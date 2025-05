I parigini per il Triplete, i nerazzurri per non rimanere a bocca asciutta dopo aver perso lo scudetto e la Coppa Italia. Le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

È il giorno. Questa sera alle ore 21, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita l’ultimo atto della Uefa Champions League 2024/25. Da una parte il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e Gianluigi Donnarumma, che punta ad acciuffare quella che sarebbe la sua prima Coppa Campioni. Dall’altra, l’Inter, che questo trofeo l’ha già vinto 3 volte, l’ultima nel 2010 nell’anno del leggendario Triplete di José Mourinho.

E proprio il Treble (per dirla all’inglese) è l’altro grande obiettivo del Psg, che dopo aver vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia sogna in grande. I nerazzurri invece vogliono evitare di rimanere a bocca asciutta: dopo aver perso lo scudetto per un solo punto di distacco dal Napoli e la Coppa Italia, venendo eliminati in semifinale dagli acerrimi rivali del Milan, vincere la Champions League ripagherebbe tutti gli sforzi che hanno compiuto Simone Inzaghi e i suoi calciatori. L’appuntamento con la storia per Psg e Inter è arrivato.

Psg-Inter, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelè, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

Psg-Inter, dove vederla in tv e in streaming

La finale di Champions League, che vedrà l’Inter affrontare il PSG, si disputa oggi sabato 31 maggio alle 21:00. Il match viene trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. La sfida viene trasmessa in diretta anche gratis in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8), in ottemperanza alle regole dell’AgCom che prevedono che qualora nelle semifinali di Champions League sia coinvolta una squadra italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale.