Inter-Psg, scontri tra tifosi a Monaco prima della finale di Champions: lanci di pietre e rissa in metropolitana

Tensione tra le tifoserie dell’Inter e del Paris Saint-Germain a poche ore dalla finale di Champions League a Monaco di Baviera. Intorno alle 17, alla fermata della metro di Universität – sulla linea U6 che porta allo stadio – provocazioni e e qualche contatto tra le due tifoserie hanno reso indispensabile lo stop momentaneo di un convoglio diretto all’Allianz Arena. In particolare, come mostra un video pubblicato dalla Bild, i fan del Psg hanno respinto a calci e pugni il tentativo degli interisti di salire su un treno: per sedare lo scontro la polizia ha usato i lacrimogeni, e alcuni agenti sono arrivati a inseguire un gruppo di tifosi interisti sulle scale mobili. Secondo il tabloid ci sono “sostenitori dell’Inter sarebbero rimasti feriti e col volto coperto di sangue”.

Sempre la Bild riporta che alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato pietre ai sostenitori parigini alla stazione della metro di Fröttmaning, nei pressi dello stadio. Dopo la partita, i tifosi del Psg prenderanno il treno per la stazione di Studentenstadt e da lì gli autobus per tornare direttamente a Parigi, abbassando le probabilità che tra le due tifoserie possano esserci nuovi contatti dopo il fischio finale del match. “Organizzazione a Monaco vergognosa”, scrive un tifoso nerazzurro in un tweet poi rimosso. “Da un’ora in migliaia sulla banchina della metropolitana del meeting point Inter a guardare treni su treni passare con i tifosi del Paris, devo dire simpatici a lanciarci di tutto, e noi qua ad aspettare. Incredibile”.

Nella città bavarese sono arrivati più di quarantamila tifosi interisti, molti non in possesso del biglietto: schierati cinquemila poliziotti. La “fan zone” dei tifosi nerazzurri è a Odeonsplatz e ha una capienza di circa 16mila tifosi, mentre quella dei parigini è a Konigsplatz, distante un paio di chilometri. Gli interisti si sono messi in marcia verso lo stadio lanciando cori contro i rivali del Milan, del Napoli e dell’Atalanta, nonché contro Gianluigi Donnarumma, ex portiere milanista ora in forza al Psg. Il maxischermo principale è stato allestito all’Olympiapark, il vecchio Olympiastadion.