Il figlio sniffa cocaina e la madre lo prende a schiaffi, pugni e bastonate: 54enne in ospedale

E’ stato sorpreso a sniffare della droga e la madre non l’ha presa bene. Anzi: l’ha aggredito e picchiato, mandandolo all’ospedale. È successo due notti fa nel quartiere Vigna a Cesena e il protagonista – suo malgrado – è un uomo di 54 anni. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, la madre di 75 lo ha sorpreso mentre assumeva la cocaina e ha reagito colpendolo con schiaffi e pugni e lo ha colpito alla schiena con il manico di una scopa. Il 54enne ha avuto diverse contusioni (l’ospedale Bufalini le ha giudicate guaribili in 5 giorni) e forse è stato provvidenziale l’intervento della polizia con le pattuglie delle volanti. A chiamare il 112 è stato proprio lui.

A fare il resoconto di ciò che era accaduto è stato lo stesso 54enne che ha ammesso la sua dipendenza da stupefacenti. Per lui potrebbero partire una segnalazione al Sert come assuntore di sostanze e una alla Prefettura che potrebbe adottare altre misure come il ritiro della patente di guida. La madre potrebbe avere conseguenze penali solo se lui presenterà querela.