Nave da crociera rompe gli ormeggi a Catania: due turisti caduti in mare

Una nave da crociera della Norvegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania per il forte vento. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare e sono stati messi in salvo da personale della nave e da agenti di polizia con moto d’acqua e da militari della Guardia costiera.

Con ogni probabilità la prima a cadere è stata una donna, il cui marito – secondo quanto si apprende – si sarebbe lanciato in mare nel tentativo di salvarla. Sotto la trazione provocata dal vento, una delle bitte a cui era legata la nave si è rotta, facendo allontanare lo scafo dal molo.

Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che sta valutando lo stato di salute dei due, che non sono in condizioni critiche. Il violento ‘strappo’ della nave ha danneggiato il molo.