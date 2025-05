Il Chelsea vince la Conference League: 4 gol al Betis per il suo decimo trofeo internazionale

I Blues battono gli spagnoli 4-1 e diventano la prima squadra a trionfare in tutte le 5 principali competizioni Uefa per club

Il Chelsea di Enzo Maresca rimonta il Betis Siviglia, che aveva eliminato la Fiorentina in semifinale, e conquista la sua prima Conference League. Decisivo il talento di Palmer che con due assist in 5 minuti ribalta la rete di Ezzalzouli a inizio primo tempo: prima al 65esimo per il colpo di testa Fernandez e 5 minuti dopo per un altro colpo di testa questa volta di Jackson, poi nel finale i sigilli di Sancho e Caicedo.

Il Betis perde l’occasione di vincere il primo trofeo internazionale in 118 anni di storia, mentre i Blues diventano la prima squadra in Europa a trionfare in tutte le 5 principali competizioni Uefa per club. Il Chelsea conquista il decimo trofeo internazionale e festeggia nel migliore dei modi la qualificazione alla prossima Champions League ottenuta all’ultima giornata di Premier League.

L’inizio della finale è il preludio a quello che sarà la prima frazione: il Chelsea che fa molto possesso palla, ma il Betis, con la qualità di Isco e la velocità degli esterni, è più pericoloso. Al nono minuto cambia subito il risultato: Malo Gusto sbaglia un passaggio a centrocampo, Fornals serve subito al limite dell’area Isco che vede con la coda dell’occhio lo smarcamento di Ezzalzouli. Il marocchino controlla con il destro e chiude con il mancino sul secondo palo. È 1-0 per il Betis. Il Chelsea alza il baricentro, ma la pressione spagnola costringe Cole Palmer a giocare piuttosto indietro per prendere il pallone, senza trovare grandi sbocchi fino alla fine del primo round della finale.

Il secondo tempo comincia come è finito il primo: i Blues che tengono palla, ma non riescono a trovare il modo per concludere in porta, con il Betis attento in difesa e pronto a sfruttare gli errori in impostazione dei londinesi. Gli spagnoli però non hanno più la freschezza del primo tempo mentre il Chelsea comincia ad avvicinarsi sempre di più alla loro porta. Al 65esimo, arriva il pareggio: Cole Palmer, più vicino all’area di rigore avversaria, scatta dalla trequarti, sistema il pallone sul mancino e crossa tra dischetto e area piccola. Enzo Fernandez sbuca dietro Bartra e di testa batte Adrian. L’inerzia della gara è ora in favore degli inglesi.

Al 70esimo è il solito Cole Palmer che permette ai suoi di ribaltare il risultato. L’inglese crossa con il destro tra la difesa e il portiere Adrian, Jackson ringrazia e di testa punisce gli spagnoli. All’83esimo arriva il gol che assicura la vittoria ai Blues: Dewsbury-Hall serve Sancho che si sposta la palla sul destro e conclude d’interno mirando sul secondo palo. Il Chelsea poi dilaga e segna anche il suo quarto gol del match con Caicedo al 91esimo e mette il proprio sigillo sulla finale: a festeggiare sono i Blues.