Calenda-show su La7: “Meloni e Salvini fanno bene a non mantenere le promesse, tanto li votate come imbecilli”

Sfogo torrenziale del leader di Azione, Carlo Calenda, che, durante la trasmissione Tagadà (La7), in un intervento tra l’invettiva civile e la stand-up politica, critica ferocemente le promesse disattese dal governo Meloni e le dichiarazioni della presidente del Consiglio all’assemblea annuale di Confindustria.

“La verità è che sono io sbagliato – esordisce il senatore di Azione rivolgendosi ai telespettatori – Questi hanno detto che avrebbero aumentato le pensioni, tolto i dazi interni, eliminato le accise sulla benzina e arrivati al governo, hanno fatto esattamente l’opposto. E sapete che c’è? Fanno bene, perché li continuate a votare come imbecilli, quindi fanno benissimo”.

“Cioè sta dicendo agli elettori che sono imbecilli?”, chiede la conduttrice Tiziana Panella.

“Sono tutti scontenti della politica italiana che votano – risponde Calenda – Normalmente in un mondo reale, in qualcosa che non sia l’iperuranio o il metafisico, se uno vota la Meloni per farsi togliere le accise o vota quell’altro (Matteo Salvini, ndr) contro l’euro e quelli fanno l’opposto, cosa dice? Arrivederci, no? In politica non è così, perché è X-Factor. Poi – rincara – quando andate a fare la Tac e vi dicono che non si può fare e che vi dovete curare privatamente, sappiate che l’avete voluto voi, perché votate gente che in vita sua non ha mai gestito neanche un bar e quindi non gestirà l’Italia “.

Calenda improvvisa quindi uno show esilarante in cui con movenze albertosordiane imita l’elettore medio di Meloni e di Schlein. La parabola continua, con Salvini nel mirino: “C’è quest’altro che per anni ci ha rotto le balle sull’uscita dall’euro: lo ha scritto sulle magliette e lo ha tatuato nel cervello. Poi ha sostenuto il governo Draghi e adesso ricomincia con l’euro. Ma di chi è la colpa? Voglio sapere: di chi è colpa? Chi c’è che ce lo impone? – continua – Maga Magò che arriva e dice: ‘Dovete votare uno che non ha mai lavorato in vita sua e che non lo prendereste neanche per gestire la portineria centrale‘? No, lo votiamo. E allora che cacchio volete quando non funziona la Tac?”.

Non poteva mancare una battuta sul leader leghista in versione camaleonte: “Guardate la sua faccia: questo secondo voi mette a posto la sanità? Ma non pensate che siamo nel giorno della marmotta? Ma questo, se domani mattina deve spiegare che gli extracomunitari sono il fulcro della nazione italiana perché vanno di moda, si tinge di nero. La verità è che questi non hanno opinione. Se domani devono appoggiare Draghi, dicono le cose opposte a quelle che affermano oggi”.

La chiusura dello show calendesco è riservata alla sua mancata partecipazione alla manifestazione congiunta di Pd, M5s e Avs per Gaza il prossimo 7 giugno: “Mi hanno detto di no. Io ho detto che avrei voluto partecipare, a patto di scrivere insieme la piattaforma in cui chiarire che in quella manifestazione noi non sarebbe stata accettata la gente che dice in arabo ‘morte agli ebrei’ o va in giro con le bandiere di Hamas – chiosa – perché nelle manifestazioni pro-Palestina ci sono frangi di questo tipo. Ho detto quindi: ‘Chiariamolo nel documento’. Mi ha risposto, come si chiama… Fratoianni che ha detto: ‘No, noi non chiariamo niente’. E vabbè, fate come ve pare“.