Decine di treni Alta Velocità, tra Frecciarossa e Italo, viaggiano con ritardi superiori all’ora per problemi sulla linea all’altezza di Melegnano, alle porte di Milano. I rallentamenti sono iniziati a partire dalle 14.45 in direzione di Bologna.

A causare i rallentamenti è stato un convoglio fermo per cause in corso di accertamento. La linea Alta Velocità è quindi bloccata e per questo i treni fanno percorsi alternativi sulla linea convenzionale con ritardi crescenti nel corso della giornata.

Non si tratta dell’unico problema in corso: come spiega Trenitalia, la circolazione è sospesa a Treviso per verifiche tecniche alla linea elettrica della Venezia-Trieste via Udine. Per questo, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. E l’Intercity partito da Trieste Centrale alle 18.47 e diretto a Roma Termini è fermo a Sacile.