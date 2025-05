Omicidio Boiocchi, confessa il suocero di Ferdico: “Ho guidato lo scooter, a sparare fu Bellebuono, aveva assunto cocaina”

Pronti via, appena aperto il verbale davanti al pm Paolo Storari: sì ho partecipato all’omicidio di Vittorio Boiocchi, ero sul motorino, dopo che siamo caduti ho guidato io fino in via Fratelli Zanzottera, ma non sono stato io a sparare, è stato Daniel D’Alessandro detto Bellebuono che aveva assunto cocaina. Dopo le confessioni di Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e oggi collaboratore di giustizia, si aggiungono le parole di Pietro Andrea Simoncini, calabrese di Vibo Valentia, classe ’83, suocero di Marco Ferdico, l’ex capo del direttivo ritenuto l’organizzatore dell’omicidio avvenuto il 29 ottobre 2022 davanti a casa di Boiocchi un’ora prima di Inter-Sampdoria. Ferdico è anche imputato per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dell’indagine Doppia Curva e per lui il pm ha chiesto otto anni di carcere.

Simoncini e Daniel D’Alessandro sono considerati dalla Procura “gli esecutori materiali dell’omicidio, commesso dopo essere giunti presso l’abitazione di Boiocchi a bordo del motociclo Gilera Piaggio, caricato fino al luogo del delitto sul furgone Fiat Ducato noleggiato da Marco Ferdico”. Lo racconta Beretta ai pm che poi indagando trovano i riscontri. Davanti a questa ricostruzione, ieri Simoncini, coinvolto nell’inchiesta della Squadra Mobile coordinata da Alfonso Iadevaia, si è seduto davanti al pm Paolo Storari e ha confessato. Ha detto che “sì” quella sera è arrivato in via Fratelli Zanzottera assieme a Daniel D’Alessandro a bordo del Gilera verniciato di nero dal padre di Ferdico. Simoncini che secondo la Procura si porta in tasca collegamenti con la ‘ndrangheta, ha confermato di essere arrivato in prossimità dell’obiettivo a bordo dello scooter in un primo momento guidato da D’Alessandro, e poi a un certo punto di essere caduto, come spiegato dallo stesso Beretta. La caduta però non gli ha provocato alcun infortunio. A quel punto Simoncini si è messo alla guida. Arrivati così all’angolo con via Fratelli Zanzottera, racconta, D’Alessandro che aveva assunto cocaina ha deciso di sparare. In realtà nel piano, il killer doveva essere il suocero di Ferdico. E che fosse stato D’Alessandro a uccidere, Andrea Beretta ne avrà conferma giorni dopo vedendo sulla guancia di Bellebuono una lacrima tatuata, simbolo nel mileu del aver ucciso una persona.

Bellebuono così, secondo la confessione di Simoncini, decisamente sotto l’effetto della cocaina ha preso l’arma ed è andato incontro a Boiocchi sparandogli cinque colpi di calibro 9. In quell’istante un testimone sente qualcuno urlare : “Non sparare”. In un primo momento si pensava che quelle parole fossero state proferite dallo stesso Boiocchi nel vano tentativo di fermare il killer. Non è così. “Le ho urlate io”, ha spiegato Simoncini, che ha provato inutilmente a bloccare D’Alessandro. Rispetto all’organizzazione, secondo il racconto choc di Simoncini, sarebbe stato in mano tutto a Ferdico: dal furgone ai telefoni criptati fino al reperimento dell’arma che non sarà la calibro 7,65 procurata da Beretta, reoconfesso come il vero mandante del’omicidio.

Ora la confessione di Simoncini, dopo le parole di Beretta, rischia concretamente di innescare una reazione a catena con altre confessioni dei soggetti coinvolti e arrestati. A partire da Marco Ferdico e dal padre di Gianfranco, da Daniel D’Alessandro. Oltre a loro ci sono le posizioni di Cristian Ferrario al quale Beretta intesterà il motorino dell’omicidio, oltre ad avergli dato le chiavi dell’armeria della Nord. E poi c’è Mauro Nepi, non destinatario di misure ma ritenuto il mandante al pari di Beretta, colui il quale, secondo il pm, dopo aver raccolto l’idea di Beretta trova in Ferdico la sponda per organizzare l’omicidio e per questo gli consegnerà 50mila euro. Di questi, 30mila euro saranno suddivisi tra Simoncini e Bellebuono. In generale, poi, Simoncini ha spiegato di non aver conosciuto nei minimi dettagli il piano, perché tutto era in mano a Marco Ferdico.

A Simoncini, ricostruisce la Procura, sono risultate intestate quattro utenze. Scrive il gip: “La minuziosa analisi oltre a consentire di risalire alle utenze a lui in uso, ha evidenziato il suo spostamento dalla Calabria, dove risiede, in Lombardia nel luglio del 2022, ovverosia quando avrebbe preso corpo il progetto omicidiario nei confronti di Boiocchi ed il successivo ritorno in Calabria dopo” l’esecuzione. L’11 ottobre 2022, e cioé 18 giorni prima dell’omicidio, Simoncini è con Ferdico nella zona della casa di Boiocchi. Annota la Squadra Mobile: “La presenza di Marco Ferdico con Pietro Andrea Simoncini in linea con un possibile primo sopralluogo, è ampiamente comprensibile sia perché Ferdico è stato l’ideatore del progetto omicidiario, sia perché Simoncini non conoscendo il territorio milanese, ancor meno il quartiere Figino, ha sicuramente necessitato dell’ausilio di suo genero in piena veste di cicerone”. Insomma, dopo Beretta, ora il suocero di Ferdico. Confessione dopo confessione si chiude il cerchio attorno alla storia criminale della curva Nord che in tre anni ha messo in archivio ben due omicidi.