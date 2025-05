Gaza e Kiev? No, le priorità di Tajani sono i disturbi intestinali: i diplomatici della Farnesina convocati al convegno

Il mondo esplode – la guerra in Ucraina e nella striscia di Gaza – ma il ministero degli Esteri, guidato da Antonio Tajani, ha un unico pensiero in testa: sensibilizzare il personale diplomatico sull’importanza della flora batterica e del microbiota intestinale. Digerire e proteggersi dai disturbi intestinali, prima di tutto. Mercoledì 28 maggio alle 15, infatti, tutto il personale diplomatico della Farnesina è stato convocato al ministero per presenziare alla conferenza “L’importanza del microbiota intestinale”.

Non potrà mancare l’intervento dello stesso ministro degli Esteri Tajani che durante la mattinata sarà alla Camera per un’informativa urgente sulla guerra a Gaza e sui piani militari del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

L’invito è arrivato martedì via mail a tutto il personale diplomatico della Farnesina provocando ilarità e scetticismo. A farlo è stato il consigliere ecclesiastico e cappellano del ministero degli Esteri, Monsignor Marco Malizia, nell’ambito delle iniziative “Diplomazia della Solidarietà”.

Nella lettera – che il Fatto pubblica in anteprima – Malizia scrive che l’iniziativa è stata “fortemente voluta e sostenuta dall’On. ministro Tajani, il quale vi prenderà parte”. Se ne raccomanda la partecipazione e seguono le indicazioni per partecipare anche dall’estero con il link youtube, gli altri potranno inviare in anticipo “domande al relatore”. L’incontro è stato organizzato “nell’ambito della convenzione tra l’Università Cattolica e il ministero”.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista di Elisir Benedetta Rinaldi e tra i relatori ci sarà il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Gemelli Antonio Gasbarrini. Conclude proprio il padrone di casa Antonio Tajani.