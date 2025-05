Il giocatore del Fenerbahce ha scritto al profilo Instagram dell'ex leggenda Nba: "Lo spirito della Mamba Mentality continuerà a vivere. Per sempre". Poi è stato nominato MVP, proprio come aveva previsto

“Condividerò questo messaggio domani, dopo che avremo vinto e che sarò nominato MVP“. Per Nigel Hayes-Davis era già tutto previsto. Il giocatore del Fenerbahce, fresco campione d’Europa, ha scritto un lungo messaggio al profilo Instagram di Kobe Bryant prima della finale di Eurolega di ieri sera, 25 maggio. Parole che racchiudevano tutto ciò che è stato Bryant: la Mamba Mentality e il cercare sempre di essere la migliore versione di se stessi. Una lezione che Hayes-Davis sente sua avendola provata sulla propria pelle. Il successo in Eurolega, con tanto di titolo di MVP, è infatti arrivato dopo un lungo percorso. Inizialmente Undrafted all’Nba del 2017, poi due anni in GLeague, quindi lo sbarco al Galatasaray. Infine, dopo Zalgiris e Barcellona, il Fenerbahce.

“Come va Kobe? Domani sera si gioca la finale di Eurolega e tutto ciò a cui riesco a pensare è… cosa farebbe Kobe?- si è chiesto Hayes-Davis scrivendo all’ex giocatore dei Lakers morto in un tragico incidente nel 2020 – Mi sento come se saresti stato anche tu qui, se fossi ancora fra noi. Ti ho incontrato quando ero al college, durante la tua ultima stagione della carriera, dopo una partita contro i Bucks. Come ogni giocatore di basket, ti ho detto che un giorno avrei voluto essere come te. Mi hai risposto: ‘Continua a lavorare duramente, e ce la farai’. Parole semplici, ma che mi hanno cambiato la vita. Ho anche inserito questa citazione nello screensaver del mio cellulare”. A conclusione del messaggio, il giocatore del Fenerbahce ha scritto: “Cito spesso le tue parole nelle mie interviste. Lo spirito della Mamba Mentality continuerà a vivere. Per sempre. Condividerò questo messaggio domani, dopo che avremo vinto e che sarò nominato MVP. Forse questo mio messaggio potrà ispirare altri, proprio come tu hai ispirato me ai tuoi tempi. So che non puoi rispondere, ma grazie di tutto.”