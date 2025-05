Il caso sarebbe stato portato all’attenzione della magistratura dai servizi sociali del comune dove abita la famiglia. La segnalazione era stata trasmessa alla Procura per i minorenni di Venezia, e quindi alla Procura vicentina, dove è stato aperto il fascicolo d’indagine

L’accusa è pesantissima: aver rifiutato di seguire i consigli dei medici, senza prestare al figlio le cure necessarie per contrastare un tumore. L’adolescente è morto e i suoi genitori sono indagati per omicidio volontario dai pm di Vicenza. La coppia, entrambi cinquantenni, dopo la chiusura indagini rischiano il processo davanti alla Corte d’assise.

Il ragazzino era iscritto alle scuole medie ed era morto all’ospedale San Bortolo di Vicenza all’inizio dello scorso anno. Il caso sarebbe stato portato all’attenzione della magistratura dai servizi sociali del comune dove abita la famiglia. La segnalazione era stata trasmessa alla Procura per i minorenni di Venezia, e quindi alla Procura vicentina, dove è stato aperto il fascicolo d’indagine e formulata l’ipotesi di reato.

All’ospedale San Bortolo, dove era stato ricoverato dopo la diagnosi della malattia, l’adolescente era stato sottoposto a una visita da parte di un consulente della magistratura, secondo il quale il giovane paziente non avrebbe ricevuto le terapie necessarie alla cura del tumore. In seguito c’era stato il decesso. Nelle scorse settimane la Polizia giudiziaria ha ascoltato i due genitori, ripercorrendo le tappe della vicenda. In base alle loro dichiarazioni e all’esito della consulenza eseguita al San Bortolo, la Procura ha così formulato l’ipotesi di reato di omicidio volontario.

La coppia è assistita dagli avvocati vicentini Lino e Jacopo Roetta, i quali hanno dichiarato che davanti al collegio giudicante si andrà a discutere “di un dramma familiare. Questi genitori vivono già una pena che nessun tribunale, nessun giudice, potrà aggravare. La contestazione che viene mossa a questi genitori ci sembra un’enormità. Questa coppia sta già scontando il proprio ‘ergastolo’. Detto questo, una volta letti i documenti cercheremo di capire con esattezza le accuse che ci vengono mosse”.

Con tutti i distinguo del caso, la vicenda riporta alla memoria il caso di Lino Bottaro e Rita Benini, la coppia padovana condannata definitivamente alla pena di due anni di reclusione – ma per l’imputazione di omicidio colposo – per aver rifiutato che la figlia Eleonora, di 17 anni, malata di leucemia linfoblastica acuta, venisse sottoposta alla chemioterapia. La ragazza, secondo i medici, avrebbe avuto una possibilità di guarigione attorno all’80%, ma su scelta della famiglia venne curata sulla base del cosiddetto “metodo Hamer” che prevedeva cicli di cortisone, agopuntura e vitamina C.