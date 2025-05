Pistoia, sequestrata una maxi-discarica abusiva: “Roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo”

Oltre quaranta operatori delle forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’alba di venerdì nell’area dell’ex campo volo di Pistoia, a ridosso del campo nomadi cittadino, per eseguire un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di cinque indagati per reati ambientali gravissimi. L’operazione, disposta dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, rappresenta l’esito di un’indagine durata oltre un anno che ha portato alla luce, secondo gli inquirenti, un vasto traffico illecito di rifiuti, la gestione abusiva di discariche e ripetuti roghi di materiali pericolosi. L’intervento ha coinvolto Carabinieri del Comando per la Tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica di Roma, il Noe (Nucleo operativo ecologico) di Firenze, il Comando provinciale di Pistoia, due unità cinofile da Firenze, un elicottero dell’Arma da Pisa e dieci agenti della Polizia municipale pistoiese. Una task force imponente per fronteggiare una situazione ambientale definita “ormai fuori controllo“.

Secondo l’accusa, le indagini, partite nel settembre 2023, “hanno permesso di ricostruire un articolato sistema di raccolta e gestione illecita dei rifiuti: centinaia di tonnellate conferite da soggetti non identificati che, per risparmiare sui costi, si sarebbero rivolti agli indagati invece di utilizzare canali legali e certificati. Nessuno degli indagati risultava autorizzato alla gestione dei rifiuti”. L’area oggetto del sequestro, oltre tre ettari, “è stata trasformata nel tempo in una discarica abusiva di rifiuti urbani e industriali, con materiali altamente nocivi come amianto, solventi, acidi, pneumatici, toner esausti, vernici contaminate, tubi al neon, bombole di gas e apparecchiature elettroniche”, comunicano gli inquirenti. “In numerosi casi, secondo quanto documentato, gli stessi rifiuti sarebbero stati incendiati per smaltirli rapidamente, in violazione della normativa ambientale e mettendo a rischio la salute dei residenti, considerata la vicinanza dell’ospedale cittadino”.

Immagine d’archivio