Membri dell’ambasciata israeliana uccisi, il momento in cui il presunto assassino grida “Free Palestine” – Video

Il presunto omicida dei due dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington, uccisi a colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri (ora locale) mentre uscivano da un evento al museo ebraico della capitale statunitense, avrebbe gridato “Free Palestine”.

Non è chiaro se il sospettato, identificato come Elias Rodriguez, abbia gridato il motto prima della sparatoria, come riportato da chi ha diffuso il video sui social, o durante l’arresto, come riportato dalla polizia.

Il sospettato si è avvicinato a un gruppo di quattro persone e ha aperto il fuoco, ha riferito il capo della polizia metropolitana Pamela Smith in una conferenza stampa. Dopo la sparatoria è stato fermato dal personale di sicurezza dell’evento, ha detto Smith.

Video Twitter/Yuval David