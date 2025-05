Giro d’Italia, in volata vince Kooij. Del Toro scatenato: guadagna altri due secondi | La nuova classifica

Nemmeno la classica tappa per velocisti lungo la Pianura Padana lascia immutata la classifica generale. L'olandese trova la prima vittoria, la maglia rosa attacca pure per gli abbuoni

Nemmeno la classica tappa per velocisti lungo la Pianura Padana lascia immutata la classifica generale di questo Giro d’Italia sempre più incerto ed intrigante. La dodicesima tappa, 172 chilometri da Modena a Viadana, regala due sentenze. La prima era attesa: in volata c’è anche Olaf Kooij. Il giovane sprinter olandese ha beneficiato dello straordinario lavoro della Visma, con Edoardo Affini prima e Wout Van Aert poi, che lo hanno pilotato fino ai -250 metri dal traguardo. La seconda sentenza invece è una sorpresa: la maglia rosa Isaac Del Toro ha intenzionato di attaccare ogni metro di questo Giro. Il giovane messicano della UAE ha guadagnato altri due secondi su tutti i rivali, prendendosi l’abbuono grazie al terzo posto al Chilometro Red Bull. Adesso ha 33 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Juan Ayuso, un minuto e nove secondi sull’azzurro Antonio Tiberi che resta in terza posizione nella generale.

Nella volata, oggi l’unico esito possibile di una tappa con gli ultimi 70 km completamente pianeggianti, tutti gli occhi erano puntati su Olaf Kooij, ancora a secco dopo gli altri sprint (pochi) di questo giro. L’olandese non ha tradito, dopo il grande lavoro dei compagni di squdra: ha preceduto il connazionale Van Uden, terzo il britannico Ben Turner, quarto il danese Mads Pedersen, ancora in maglia ciclamino. Decimo il migliore degli italiani, Matteo Moschetti. “Abbiamo dovuto aspettare un po’ e superare alcune tappe difficili per avere una nuova opportunità, e questa non volevamo perderla. Sono felicissimo di aver vinto. Sapevamo che Affini e Van Aert mi avrebbero lanciato benissimo”, ha detto Kooij dopo il traguardo di Viadana. Poi ha già lanciato l’appuntamento per domani: “C’è un altro arrivo in volata ma in salita, è adatta a Wout e lavoreremo per lui”.

Per i big della classifica generale queste dovrebbero essere giornate di transizione, prima di una terza settimana durissima sulle Alpi. Ma la maglia rosa sembra avere intenzione di attaccare ogni qual volta sia possibile, persino per prendere gli abbuoni. Del Toro è scattato allo sprint per il Km Red Bull nel cuore della tappa, nel paese di Don Camillo. Il leader della classifica ha lanciato la volata a Brescello quando mancavano 32 chilometri al traguardo di Viadana transitando per terzo dopo Pierobon, in fuga, e il tedesco Heiduk, uscito dal gruppo per ordine del suo capitano, Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Ora il messicano ha 33” di vantaggio su Ayuso, 1’09” su Tiberi, 1’11” su Simon Yates e 1’26” su Primoz Roglic.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2025