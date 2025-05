“Trump chiede agli alleati Nato di alzare la spesa per la difesa al 5% del Pil? Se l’Europa ha un senso, dovrebbe rispondere alla richiesta americana con un semplice no, punto. Dato che i paesi della Nato sono 32 e sono quasi tutti europei, salvo alcuni, abbiamo una forza d’urto importante se rispondiamo: ‘No al 5%, punto'”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’Europa, come ha calcolato professor Carlo Cottarelli, spende il 38% in più della Russia in armamenti, quindi è una totale menzogna che l’Europa sia disarmata. Quindi, si va a trattare e si fanno i calcoli. Se poi i soldi li spendiamo male, peggio per noi, ma in realtà ne spendiamo già troppi”.

Il direttore del Fatto spiega: “La Russia deve mantenere un paese in guerra, il più grande esercito, il più grande arsenale nucleare e noi spendiamo molto di più in armamenti. E cosa dovremo fare, spendere il triplo? È una follia, significa spendere 120 miliardi al posto di 30. Sono cose dell’altro mondo. E per difenderci da cosa? C’è ancora qualcuno convinto che Putin ha invaso l’Ucraina perché ha bisogno di territori? Putin ha invaso l’Ucraina – prosegue – perché per 8 anni sono stati bombardati i territori del Donbass, è stato mandato via con colpi di piazza per due volte un presidente neutralista che era considerato filorusso, la Nato si ha raddoppiato i suoi membri dopo aver preso l’impegno solenne con Gorbaciov di non estendersi un palmo oltre il confine tedesco. Se ci dimentichiamo di tutto quello che è successo prima, apposta abbiamo il terrore che la Russia voglia invadere l’Europa”.

Travaglio ricorda che la Russia è grande quasi il doppio della Cina ma ha un decimo dei suoi abitanti: “La Russia non ha bisogno di territori, è il paese più grande del mondo, ha bisogno di popolazione semmai, ma gradita non di popolazione che la odia. Vi pare che abbia interesse ad andare a cercare rogne contro la Nato ritrovandosi contro 32 eserciti? Ma sono leggende metropolitane che raccontano questi matti che reggono l’Europa per investire nel riarmo tedesco e per salvare l’economia tedesca a spese di tutti gli altri paesi della Ue“.