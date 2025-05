“L’Africa mi ha aiutato a crescere, mi ha aperto gli occhi. Mi sono sempre sentito un po’ più grande”: il racconto di Samuele Ricci

Il capitano del Torino ha parlato di come i suoi viaggi in Namibia, Kenya e Madagascar gli abbiano fatto cambiare la propria concezione della realtà

Nonostante abbia solo 23 anni, Samuele Ricci dimostra di avere già un alto grado di maturazione. Lo fa in campo, indossando la fascia di capitano del Torino, sfornando una serie di prestazioni che gli sono valse più volte la convocazione in Nazionale da parte del Ct Spalletti, ma anche al di fuori. In un’intervista concessa a Vivo Azzurro Tv, il classe 2001 ha raccontato di una vacanza che gli ha fatto cambiare la propria prospettiva su diversi aspetti, mutando il suo modo di vedere la realtà. In Namibia ha infatti scoperto il fascino dell’Africa, un legame che si è rafforzato con altri due viaggi in Kenya e Madagascar.

“L’Africa mi ha aiutato a crescere, quando vai in quei posti vedi tanta povertà, sono esperienze che ti aprono gli occhi su tantissime tematiche. Ci sono ragazzi e famiglie che non hanno niente, ma che sono lo stesso molto felici“, ha affermato Ricci. “Mi sono sempre sentito un po’ più grande rispetto alla mia età, caratterialmente sono sempre stato predisposto a essere autonomo e, anche per via del calcio, sono andato a vivere da solo prima rispetto ad altri miei coetanei. – ha dichiarato il calciatore del Torino – Sto lavorando sulla personalità e sulla mia presenza sul campo. Poi ci sono le cose tecnico-tattiche, dalla fase difensiva a quella di realizzazione, dove devo migliorare molto“.

Nel corso dell’intervista, il capitano granata ha avuto anche modo di parlare dei propri obiettivi legati alla Nazionale, ma non solo: “L’Italia di oggi è consapevole delle proprie potenzialità, è una Nazionale matura. Ci sono tanti giovani, è vero, ma molti giocano ad alti livelli e imparo tanto da loro. Sogno di continuare con la maglia azzurra, partecipare a un Mondiale e cercare di vincerlo, chissà. E poi mi piacerebbe molto mettere su famiglia“.