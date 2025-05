Alessandro Del Piero ha comunicato sui social di aver concluso il percorso formativo da allenatore a Coverciano. Il traguardo è stato raggiunto con la discussione della sua tesi dal titolo Uno per tutti (tutti per uno). “Da oggi potete anche chiamarmi Mister…”. Queste sono state le sue prime parole pubblicate su Instagram, accompagnate da una serie di foto e tanti ringraziamenti.

“Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo – ha scritto Del Piero -. E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore. Grazie!”.

Il post ha raccolto quasi 20mila “mi piace” in meno di mezz’ora e i commenti si sono subito moltiplicati, in gran parte da parte di tifosi juventini. Tra cuori e messaggi carichi di emozione, si leggono frasi come: “E ora ti aspettiamo in panchina”, oppure “abbiamo un sogno“, oppure “non succede, ma se succede…”. . C’è anche chi immagina la coppia dei sogni per la prossima stagione: “Allenatore: Antonio Conte. Vice: Alessandro Del Piero”. Una suggestione che ha scatenato il web, dove tutto è possibile e fantasticare è ancora gratuito. Soprattutto quando si parla di una leggenda come Del Piero, che molti continuano a invocare con un messaggio chiaro: “Torna a casa, la Juve ha bisogno di te”.

Sono quindi bastate poche immagini per stimolare l’immaginazione dei tifosi bianconeri, tanto da far passare in secondo piano la corsa alla qualificazione in Champions League con la Juventus che non ha ancora la certezza aritmetica di poterci partecipare il prossimo anno a una sola giornata dal termine del campionato. Al di là di questo, però, il destino di Igor Tudor pare ormai segnato: ci sarà sia in panchina sia in dirigenza una nuova rivoluzione. E magari comprenderà anche il tanto desiderato ritorno di Del Piero.