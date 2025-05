Il particolare “omaggio” a Valditara di un liceo di Tivoli: un balletto delle alunne per accogliere il ministro in visita

Prima un “buongiorno” corale, poi un balletto in stile hip-hop messo in scena da alcune studentesse. Così il liceo Isabella d’Este ha accolto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita all’istituto di Tivoli per annunciare un finanziamento Pnrr di circa 680mila euro destinato al liceo.

La scena, pubblicata da La Tiburtina News, ha fatto rapidamente il giro del web. Non tanto per la visita del ministro in sé, ma per il particolare omaggio in musica che il liceo delle Scienze Umane e Linguistico ha deciso di dedicare a Valditara. Il ministro ha assistito all’esibizione, a cura del laboratorio di danza, poi, riporta la testata locale si è spostato all’interno, nella biblioteca dell’istituto, dove è stato eseguito l’Inno nazionale.

Le risorse, ha spiegato il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, in una nota, “serviranno a innovare gli ambienti didattici, rafforzare l’orientamento e le competenze Stem, combattere la dispersione scolastica e sostenere la formazione del personale”.

Video La Tiburtina News