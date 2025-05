Blitz antimafia a Catania, il video dell’inchino al boss: scoperto il fortino della droga

Il gruppo di trafficanti, legato alla famiglia Santapaola-Ercolano, sgominato dall’operazione ‘Cubisa connection’ dei carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Acireale aveva la propria sede operativa in una struttura edile abbandonata. Vi aveva realizzato un fortino dove custodire le partite di droga in arrivo e le dosi destinate agli spacciatori. Nel video diffuso dai carabinieri del comando provinciale di Catania, c’è il racconto delle indagini che hanno portato in carcere 12 indagati, compresa una donna, due agli arresti domiciliari e altri due all’obbligo di dimora. I militari dell’Arma sono riusciti a riprendere con le telecamere nascoste tutte le fasi dell’attività di traffico e spaccio di droga, come il passaggio tra i rovi che celava l’accesso alla droga nascosta nel fortino e anche un corteo di spacciatori che, con un carosello di scooter, rendono omaggio al loro capo con un inchino. Durante l’operazione i carabinieri hanno sequestrato armi, sostanze stupefacenti, munizioni e il necessario per lavorare e confezionare la droga.