I comitati per il Sì ai cinque referendum del prossimo 8 e 9 giugno, si sono riuniti in Piazza Vittorio a Roma per una ‘Maratona oratoria’ in favore delle ragioni per andare a votare e votare cinque sì. 100 interventi della durata di tre minuti, con sul palco, tra i tanti, anche Maurizio Landini, Giuseppe Conte, Elly Schlien, i leader di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Il quorum è possibile” dice la segretaria del Partito democratico. Poi dal palco – e parlando con i giornalisti – dai partiti del centrosinistra e anche dal numero uno della Cgil sono arrivate bordate contro il presidente del Senato Ignazio La Russa per aver annunciato che farà campagna elettorale in favore dell’astensione.