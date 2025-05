“Oggi è tempo di dialogare e di costruire ponti”. Papa Leone XIV, nell’udienza ai rappresentanti delle altre Chiese e religioni, il giorno dopo la sua messa di insediamento durante la quale ha fatto un appello per “un mondo nuovo di pace”, ha espresso chiaramente la sua posizione contro la spinta per il riarmo degli Stati. “Sono convinto che, se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremo essere efficaci nel dire ‘no’ alla guerra e ‘sì’ alla pace, ‘no’ alla corsa agli armamenti e ‘sì’ al disarmo, ‘no’ a un’economia che impoverisce i popoli e la Terra e ‘sì’ allo sviluppo integrale”.

Sono parole molto significative perché arrivano proprio mentre si parla dell’ipotesi che il Vaticano ospiti i colloqui di pace per la guerra tra Russia e Ucraina. Subito dopo l’udienza, il Pontefice ha ricevuto il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance, il quale in seguito ha incontrato mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Solo ieri Leone XIV aveva incontrato il presidente ucraino Zelensky. La Santa Sede ha riferito che, durante l’incontro, “si è rinnovato il compiacimento per le buone relazioni bilaterali e ci si è soffermati sulla collaborazione tra la Chiesa e lo Stato, come pure su alcune questioni di speciale rilevanza per la vita ecclesiale e la libertà religiosa”. Infine, “si è avuto uno scambio di vedute su vice presidalcuni temi attinenti all’attualità internazionale, auspicando per le aree di conflitto il rispetto del diritto umanitario e del diritto internazionale e una soluzione negoziale tra le parti coinvolte”.