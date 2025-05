Fiumi di acqua e detriti enormi: disagi a Stromboli dopo le piogge. Le impressionanti immagini

Come un fiume in piena ma è solo pioggia. Sono le impressionanti immagini dopo le ultime piogge a Stromboli. Dopo che nel 2022 un incendio, scoppiato durante le riprese di una fiction andata in onda su Ra1, ha devastato la vegetazione, l’abitato dell’isola è rimasto completamente a nudo, esposto alle intemperie. Da allora, nonostante la dichiarazione di emergenza nazionale, poco è stato fatto, come mostrano le ultime immagini girate dopo le forti piogge di giovedì 15 maggio, e come denuncia la presidente di Pro Loco Amo Stromboli, Rosa Olivo, che nei giorni scorsi ha scritto al presidente della Regione Renato Schifani: “Perché non sono state rifatte le stradine danneggiate dall’alluvione del 12 Agosto 2022. Perché l’incarico per la stesura dei progetti esecutivi, per la messa in sicurezza dei torrenti dell’isola, sempre emergenza nazionale alluvionale 2022 è stato dato ad Invitalia dopo quasi due anni (ottobre 2024). Perché l’autorità massima di Protezione Protezione civile comunale si limita ad emanare ordinanze di divieti e limitazioni. Perché, anche questa volta, viene emesso un comunicato, piuttosto che mandare immediatamente mezzi ed uomini (sono sempre gli strombolani che devono provvedere?)”.