Taiwo Awoniyi è uscito dal coma farmacologico. L’attaccante del Nottingham Forest, era stato sottoposto a un intervento chirurgico “urgente” per una lesione addominale. Il nazionale nigeriano si era infortunato urtando il palo della porta durante il pareggio per 2-2 contro il Leicester della scorsa giornata di Premier League. “Gli è stata riscontrata una perforazione gastrointestinale. In questi casi il rischio di morte è elevato, una persona ha il 50% delle possibilità di morire”, ha affermato il dottor Gareth Nye dell’Università di Salford al Daily Star.

Il medico ha dichiarato che data la lacerazione delle viscere, il cibo non digerito e i succhi gastrici sono finiti nella regione addominale del calciatore. “Il paziente viene prima operato perché siano rimossi i tessuti lacerati, salvo procedere alla pulizia della zona e alla riparazione del tratto intestinale logoro. In questa prima fase non sarà possibile assumere cibo normalmente ed è fondamentale il trattamento antibiotico per ridurre il rischio di infezioni”, ha detto Nye parlando della protocollo medico a cui Awoniyi è stato sottoposto.

In base alla gravità della lesione, esiste la possibilità che, per favorire la guarigione dell’intestino, sia realizzata una stomia (permanente o temporanea): un’apertura artificiale creata chirurgicamente sulla parete addominale per permettere l‘espulsione di feci o urine dal corpo. “Awoniyi è stato operato la sera di lunedì 12 maggio – ha dichiarato Nye– e si trova ancora in ospedale. Nei prossimi giorni sarà completata la procedura che ho descritto, opportuna in pazienti del suo tipo così da proteggerne le interiora”. Per quanto la situazione rimanga delicata, all’attaccante del Nottingham Forest poteva andare anche peggio.