Taiwo Awoniyi in coma dopo la lesione addominale: ansia per il calciatore del Nottingham Forest

L’attaccante del Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, è in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico “urgente” per una lesione addominale. Domenica scorsa, il nazionale nigeriano si è infortunato urtando il palo della porta dopo essere entrato in campo nel secondo tempo durante il pareggio per 2-2 contro il Leicester. Awoniyi è stato indotto in coma farmacologico per favorire la sua ripresa dall’operazione di lunedì 12 maggio. A riportarlo, è l’agenzia di stampa britannica PA, affermando che ciò contribuirà a limitare i suoi movimenti e a regolare la sua frequenza cardiaca. Il Forest aveva rilasciato una dichiarazione dopo l’intervento chirurgico di Awoniyi, affermando che stava “recuperando bene”.

Dopo la partita contro il Leicester, il proprietario del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, è sceso in campo e ha protestato con l’allenatore Nuno Espirito Santo. Il tecnico ha affermato che Marinakis era frustrato a causa di una mancata comunicazione tra la panchina e lo staff medico dopo l’infortunio di Awoniyi. Dopo le cure, l’attaccante 27enne ha infatti sostenuto di poter continuare, così Espirito Santo lo ha lasciato in campo e ha immediatamente effettuato la sua ultima sostituzione, Elliot Anderson per Jota Silva, al primo minuto di recupero. Tuttavia, Awoniyi non era nelle condizioni di giocare per il resto della partita, lasciando così di fatto il Forest con 10 giocatori per i minuti finali.

Nel suo comunicato, il Forest ha affermato che la reazione di Marinakis dopo la partita è stata “di profonda cura, responsabilità e coinvolgimento emotivo nei confronti di uno di noi. In momenti come questo, dimostra la sua leadership, non solo a parole, ma anche con i fatti e la presenza”, si legge nella nota. “Negli ultimi 10 minuti di gioco, quando ha visto chiaramente il nostro giocatore a disagio, alle prese con un dolore visibile, è diventato sempre più difficile per lui non intervenire. La sua profonda frustrazione nel vedere il nostro giocatore a terra in preda a un dolore lancinante – qualcosa che nessuno poteva ignorare – lo ha spinto a scendere in campo. È stato istintivo, umano e un riflesso di quanto questa squadra e la sua gente significhino per lui”. Alla squadra restano due partite in Premier League – contro il West Ham e il Chelsea – per qualificarsi alla prossima Champions League.