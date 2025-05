Scintille tra il vicedirettore de La Verità e il giornalista statunitense sulla guerra in Ucraina

Botta e risposta al fiele a Tagadà (La7) tra il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, e il giornalista Alan Friedman sulla situazione del conflitto in Ucraina.

Borgonovo dissente dalla posizione di Friedman e del generale Vincenzo Camporini: “Sinceramente non mi sembra che le iniziative ucraine negli ultimi mesi siano andate granché bene. In più, per la prima volta la leadership ucraina non sarà invitata al summit della Nato, il che comincia a essere un segnale. In tutto questo, forse più che psicanalizzare Trump – aggiunge – dovremmo chiederci: ma l’Europa cosa sta facendo? Abbiamo visto i “volenterosi”, che, al di là di farsi delle belle foto e delle gitarelle da una parte o dall’altra, sembrano i vecchietti intorno al cantiere a commentare quello che fanno gli altri. Almeno gli umarell sono più simpatici di questi qui”.

Totalmente divergente è il parere di Friedman: “Oggi gli europei ed Erdogan sono quelli che difendono l’Ucraina e la democrazia in Europa. Ho notato che in questa trasmissione c’è un commentatore che parla con disprezzo dei volenterosi. Tra l’altro, da Giovanni Floris ho sentito lo stesso argomento da Alessandro Di Battista. Forse Borgonovo e Di Battista hanno letto il libro di Marta Ottaviani sui rossobruni. In realtà, l’unica garanzia sono quelli presi in giro da Borgonovo e Alessandro Di Battista”.

“Questi complimenti da Friedman sono ai limiti dell’adulazione, per cui lo ringrazio”, commenta sarcasticamente Borgonovo.

Friedman non capisce e replica: “La mia era ironia”.

“Anche quella di Borgonovo”, osserva la conduttrice Tiziana Panella.

“Per quattro anni ci avete detto delle cose – continua Borgonovo – Do del voi a Friedman per esemplificare un tipo di informazione. Il fatto che chi ha sbagliato tutto dicendo cose che poi non si sono verificate e oggi si ponga ancora con tutta questa sicumera e con la verità in tasca è un po’ ridicolo“.

E aggiunge: “Sulla Crimea il famoso volenteroso Macron l’altro giornoha detto che è molto improbabile che la possano ottenere gli ucraini. Alla Nato, gli ucraini non sono stati invitati. Dite che la guerra è peggiorata, ma chi è che prima stava cercando la pace? C’è qualcuno che cerca la pace? La Kallas, con le cose che dice mentre si va a trattare? Ursula von der Leyen cerca la pace? Macron e Merz, con i loro interessi nelle loro industrie produttrici di armi? No, mi dica, chi è che cerca la pace?”.