Terremoto di magnitudo 5.9 nel Mar Egeo nella notte: avvertito anche sulle coste di Sicilia, Puglia e Calabria

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato questa notte nel Mar Egeo meridionale, al largo dell’isola di Creta. Secondo quanto riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è avvenuta all’1.51 ora locale (00:51 in Italia) e ha avuto epicentro a 84 chilometri di profondità, tra le isole di Kasos e Karpathos. L’emittente greca Ert riporta che il terremoto è stato avvertito in particolare nella parte orientale di Creta, dove, secondo le prime informazioni, non si segnalano danni.

Il sisma è stato sentito anche in tutto Israele, da Tel Aviv fino a Gerusalemme e Haifa, come pure in Giordania, Libano ed Egitto. Secondo diverse segnalazioni, anche le coste del sud Italia hanno percepito la scossa. In particolare le testimonianze sono arrivate dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria.

Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.