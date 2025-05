Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Bologna: nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle ore 5:08 di questa mattina, sabato 3 maggio, sull’Appennino, in provincia di Bologna. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 55 km. I comuni più vicini all’area epicentrale sono risultati essere Alto Reno Terme e Castel di Casio. Al momento, fortunatamente, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose in seguito alla scossa.